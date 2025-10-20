Appuntamento dalle ore 16:00 alle ore 19, in Piazza G. Falcone, presso la Sala Teatro dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone”: l’iniziativa è promossa con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli

Ladispoli: sabato 25 ottobre Workshop gratuito di Recitazione e Interpretazione del “Roberto Rossellini Film Festival” –

Con il patrocinio del Comune di Ladispoli arriva il percorso culturale e formativo promosso dal “Roberto Rossellini Film Festival”, manifestazione dedicata alla valorizzazione del cinema come linguaggio universale di dialogo e creatività. Sabato 25 ottobre 2025, dalle ore 16.00 alle 19.00, presso la Sala Teatro dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli (Piazza G. Falcone), si terrà il Workshop gratuito di Recitazione e Interpretazione.

“L’iniziativa, rivolta ad attori, attrici, giovani talenti, studenti e appassionati – afferma l’assessore alla cultura Margherita Frappa – rappresenta il primo di una serie di incontri formativi dedicati alle diverse figure del mondo cinematografico e dello spettacolo. Durante il laboratorio saranno affrontati temi quali espressione, gestualità, uso della voce, dizione, interpretazione e concentrazione, offrendo ai partecipanti un’occasione di crescita professionale e personale. Il Roberto Rossellini Film Festival continua così a promuovere, insieme all’Amministrazione comunale, percorsi di formazione e opportunità di incontro tra professionisti, studenti e nuovi talenti, nella convinzione che la cultura e l’arte possano essere strumenti di educazione, libertà e rinascita”.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. È consigliata la prenotazione all’indirizzo [email protected] o tramite WhatsApp al numero 342.8170365, specificando nell’oggetto “Workshop attori/interpreti/esecutori”.

Per informazioni e aggiornamenti: www.rossellinifilmfestival.it