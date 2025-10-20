Etrusca atletica: Fantini e Scalella dominano la prima tappa del Trofeo

Alessio Fantini e Andrea Scalella si sono imposti con autorità, regalando grandi soddisfazioni al team nella prima tappa del trofeo Athletic. Fantini realizza la miglior prestazione stagionale italiana sui 1200 metri.

La prima tappa del trofeo Athletic ha visto i giovani atleti protagonisti assoluti, con prestazioni di altissimo livello che fanno ben sperare per il proseguo della stagione.

Alessio Fantini ha confermato il suo eccellente stato di forma. Reduce dal terzo posto ai Campionati Nazionali di Viareggio, Fantini ha dominato la prova sui 1200 metri, vincendo con grande autorità. Non solo la vittoria, ma anche un risultato di rilievo nazionale: l’atleta ha infatti realizzato la migliore prestazione italiana stagionale sulla distanza. Un risultato che sottolinea il talento e la preparazione del giovane Fantini.

Altrettanto protagonista è stato Andrea Scalella, che ha corso i 500 metri con determinazione, chiudendo in testa con un ottimo tempo di 1’05.89. Una vittoria netta che lo ha visto primeggiare fin dalle prime battute della gara.

Successi e Giovani Promesse

La giornata ha visto molti altri atleti distinguersi nelle rispettive categorie.

Sui 500 metri, la categoria femminile ha registrato un ottimo piazzamento per Sveva Giovannetti, che ha conquistato un meritato secondo posto, seguita da Irene De Santis che ha chiuso al terzo posto.

Ottime prove anche negli 800 metri con Irene Folli e nei 150 metri, dove la vittoria è andata a Giulia Buccella. Quest’ultima ha dimostrato grande tenacia, vincendo la gara nonostante un forte vento contrario (-2.7), a riprova della sua determinazione.

Non sono mancati i risultati positivi anche per altri atleti come Mattia De Santis, Paul Albano e Dalia Desiderio, che hanno ben figurato nelle loro rispettive gare.

Infine, dal settore giovanile arrivano segnali promettenti con i risultati di Ambra Bruti (terza nei 400 metri) e Cerroni Silvia (quarta nei 400 metri F8). Hanno inoltre figurato tra i migliori delle loro categorie Dattilo Luca, Jari Piccini, Anna Calderone e Ludovica Marrone.

Una prima tappa del trofeo Athletic che si conclude dunque con un bilancio estremamente positivo, ricco di vittorie, piazzamenti e, soprattutto, ottime prestazioni tecniche.