Ladispoli: Sigilli al chiosco sul Lungomare di Palo dopo blitz interforze –

L’operazione, disposta dalla Questura di Roma, ha visto l’intervento congiunto di Polizia di Stato e Polizia Locale. La struttura, da tempo in stato di degrado e occupata, è stata sgomberata e l’area bonificata.

LADISPOLI – È terminato stamane un lungo periodo di degrado e polemiche sul lungomare sud di Ladispoli, precisamente in Via Marina di Palo. Su disposizione della Questura di Roma, è scattata un’operazione congiunta di Polizia di Stato e Polizia Locale che ha portato allo sgombero e alla messa in sicurezza di un chiosco in disuso e fatiscente.

L’operazione, coordinata dal Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, Fabio De Angelis, e dal Comandante della Polizia Locale, Danilo Virgili, rispondeva alle numerose segnalazioni pervenute da residenti e turisti che denunciavano le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza della struttura, situata proprio di fronte alla spiaggia attrezzata per i disabili.

Sgombero e Bonifica dell’Area

All’interno del chiosco, precedentemente adibito a bar e inutilizzato dall’ultima stagione estiva, gli agenti hanno rinvenuto giacigli di fortuna e consistenti cumuli di rifiuti. Sono stati identificati e allontanati alcuni cittadini extracomunitari che avevano trovato rifugio nella struttura.

L’intervento è stato reso necessario a causa delle condizioni di degrado assoluto e di abbandono che macchiavano una delle aree più frequentate e apprezzate della città.

Subito dopo la fase di sgombero e identificazione, è intervenuto il personale della Tekneko, la società preposta alla gestione della nettezza urbana a Ladispoli. Gli operatori hanno provveduto alla bonifica completa dell’area, smaltendo tutti i materiali abbandonati e i rifiuti accumulati.

Il chiosco è stato successivamente posto sotto sequestro (con l’apposizione di sigilli) e l’area circostante è stata opportunamente delimitata e resa inaccessibile per prevenire nuove occupazioni abusive.

Il Futuro della Struttura

L’azione delle forze dell’ordine e della Questura pone fine a una situazione di illegalità e degrado che aveva suscitato l’indignazione della cittadinanza e sollevato l’attenzione di diverse associazioni del territorio.

Resta ora da definire il futuro della struttura. Il destino del chiosco, una volta messo in sicurezza e sgomberato, diventerà oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale, che dovrà decidere le misure definitive da adottare per il ripristino della legalità e del decoro urbano sul lungomare di Ladispoli.

