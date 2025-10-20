Allerta meteo: criticità idrogeologica e idraulica nel Lazio

La Protezione Civile Regionale ha emesso un Avviso per precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, a partire dalla mattinata di martedì 21 ottobre 2025.

ROMA, 20 OTTOBRE 2025 – Il Sistema di Protezione Civile Regionale (Direttiva PCM 27/02/2004) ha diramato un avviso di allertamento per rischio Criticità Idrogeologica e Idraulica in diverse zone del Lazio.

Il documento “Previsione Sinottica e QPF” (Quantitative Precipitation Forecast) emesso dal Dipartimento di Protezione Civile (DPC) in data odierna, 20/10/2025, prevede:

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Tenuto conto delle caratteristiche spazio-temporali e dell’intensità delle precipitazioni attese, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, il Centro Funzionale Regionale ha provveduto a effettuare la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità.

L’allertamento è valido dal mattino di domani, martedì 21 ottobre 2025, per le successive 12-18 ore.

⚠️ ISTRUZIONI PER GLI ENTI DESTINATARI

Si invitano pertanto tutti gli Enti destinatari (Comuni, Prefetture e Strutture Operative) ad attivare immediatamente le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile. È fondamentale adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai Livelli di Allerta specificati nelle tabelle del Centro Funzionale (riferimento: “Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio”, DGR N° 865 del 26 Novembre 2019).

Si raccomanda alla popolazione di consultare i siti istituzionali per gli aggiornamenti specifici sui Livelli di Criticità per le singole Zone di Allerta regionali.