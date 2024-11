Ladispoli, sabato 23 novembre presso il Circolo PD si parla di diritto alla disconnessione –

Le moderne tecnologie ci mettono in una condizione di costante reperibilità. In ogni istante possiamo essere contattati dal datore di lavoro per sbrigare questioni lavorative, anche in orari extralavorativi. L’associazione “Associata” ha presentato una proposta di legge per combattere questo fenomeno che mina la vita personale del lavoratore. Ne parliamo con loro sabato 23 novembre dalle 19 presso il nostro circolo in via Odescalchi 57. Vi aspettiamo.

