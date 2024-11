Cerveteri, Bucchi (FDI): “Via Doganale come un fiume in piena a causa di una rottura alla rete idrica, ripristino previsto nelle prossime ore” –

Cerveteri, a causa di una rottura alla condotta idrica all’altezza del civico 108 di Via Doganale nella frazione di Borgo San Martino si stanno verificando disagi agli automobilisti in transito che si trovano a percorrere, tra l’altro in prossimità di una curva, svariate centinaia di metri di strada sommersa dall’acqua a causa della perdita che si riversa sulla strada. La situazione di disagio e pericolo venutasi a creare è stata segnalata al gestore ACEA ATO 2 dalla Polizia Locale e dal consigliere comunale Luigino Bucchi (FDI) che consiglia la massima attenzione nel percorrere quel tratto di Via Doganale. L’intervento della squadra addetta alla manutenzione è previsto nelle prossime ore.