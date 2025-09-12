Ladispoli, sabato 13 settembre seminario gratuito sulla comunicazione e l’inclusione sociale –

“Non importa come, l’importante è comunicare”. È questo il titolo del seminario gratuito promosso dal Comune di Ladispoli e reso noto attraverso il profilo Facebook istituzionale. L’appuntamento è fissato per sabato 13 settembre alle ore 9:00, nella sala consiliare di Piazza Falcone.

L’iniziativa, inserita nel progetto di inclusione sociale “Ladispoli Città che sta ad ascoltare”, vede in prima linea il delegato del Sindaco Marco Cecchini, affiancato dalla collaboratrice Valentina Manca, dal team di lavoro e con il supporto dell’Associazione APS Nuove Frontiere.

L’incontro sarà dedicato a una riflessione collettiva sul valore della comunicazione e sulle sue diverse forme. L’obiettivo è sottolineare come ogni persona abbia il diritto e la possibilità di esprimersi, attraverso linguaggi e modalità differenti, senza che alcuna disabilità possa trasformarsi in barriera.

La comunicazione, spiegano gli organizzatori, è uno strumento essenziale per costruire relazioni, favorire l’inclusione e rafforzare il senso di comunità. Per questo, durante il seminario, interverranno relatori ed esperti che porteranno contributi teorici e testimonianze dirette.

L’incontro sarà accessibile anche alle persone Sorde, grazie alla presenza di interpreti LIS, garantendo così la partecipazione di tutti i cittadini interessati.