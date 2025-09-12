Decisione approvata dalla Giunta comunale

Ladispoli istituisce la Giornata della Scuola. Proposta dell’Assessore Frappa: “Ogni 18 ottobre la città celebrerà l’istruzione e i suoi protagonisti” –

“La Giunta comunale ha approvato la proposta dell’Assessore all’Istruzione e alla Cultura, Margherita Frappa, per l’istituzione della “Giornata della Scuola”, che verrà celebrata ogni anno il 18 ottobre.”

A riportare la notizia, su indicazione dell’Assessorato all’Istruzione, è la Città di Ladispoli, che in un post pubblicato sul proprio profilo istituzionale dichiara inoltre:

La scelta della data è legata a un momento di particolare rilevanza storica: il 18 ottobre 1925 ricorre infatti il centenario della costruzione della prima scuola di Ladispoli, “Candida Zarelli” in via Lazio, simbolo di un percorso educativo che, nel tempo, ha accompagnato la crescita della comunità.

“Con questa iniziativa – ha dichiarato l’Assessore Frappa – intendiamo valorizzare il ruolo fondamentale della scuola, riconoscendo il lavoro quotidiano di studenti, docenti, dirigenti e personale scolastico. La Giornata della Scuola sarà un’occasione annuale per riflettere sull’importanza dell’istruzione e per rafforzare il legame tra istituzioni e mondo scolastico”.

La ricorrenza prevede l’organizzazione di attività culturali, laboratori didattici, incontri e momenti di condivisione aperti alla cittadinanza. Saranno inoltre promossi eventi dedicati alla valorizzazione dei talenti locali e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno espresso soddisfazione per l’approvazione della proposta, sottolineando come la Giornata della Scuola possa diventare un appuntamento stabile nella vita culturale e sociale di Ladispoli, contribuendo a consolidare i valori di educazione, inclusione e partecipazione civica.

Il primo appuntamento è fissato per il 18 ottobre 2025, data che segnerà l’avvio ufficiale di una tradizione destinata a rinnovarsi ogni anno.