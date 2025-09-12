Lotto: colpo da 27mila euro a Fiumicino –
Festeggia il Lazio con una tripletta da oltre 50mila euro con i premi più ricchi nell’ultima estrazione di giovedì 11 settembre: come riporta Agipronews, vinti 27mila euro a Fiumicino, in provincia di Roma, grazie a una quaterna sulla ruota di Roma con una giocata da 6 euro in un punto vendita di Viale delle Meduse. A questi si aggiungono altri due colpi sempre in provincia di Roma: 14mila euro ad Affile, presso un esercizio di Piazza Castellana, e oltre 9mila euro a Morlupo in un punto vendita di Via San Michele. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro, per un totale di 903 milioni di euro da inizio 2025.