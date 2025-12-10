Ladispoli, sabato 13 dicembre l’evento Martial Arts Forum

Sabato 13 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 17:30 a Ladispoli arriva l’evento denominato “MARTIAL ARTS FORUM”. La manifestazione realizzata dalla storica ASD BAD BOYS di Ladispoli e Patrocinata dal Comune di Ladispoli, si svolgerà presso la sede dell’Associazione, in Via Aldo Moro 39 – Zona Artigianale di Ladispoli.

La giornata prevede, durante la mattina, l’intervento di specialisti in nutrizione, fisioterapia, auto protezione e sicurezza. Inoltre, sarà previsto, a disposizione dei partecipanti, uno spazio per quesiti e dibattiti con specialisti del settore.

Nel pomeriggio, invece, verrà svolta, con insegnanti qualificati, una sessione pratica di discipline da combattimento quali MMA, Grappling, Boxe, Judo ed infine tecniche di anti aggressione.

Lo scopo del forum, gratuito e accessibile a tutti, è quello di coinvolgere la cittadinanza ladispolana ed avvicinarla alle Arti Marziali ed agli Sport da Combattimento e far comprendere che con la pratica di queste attività sportive si acquisiscono i valori della disciplina, del rispetto per se stessi, per gli altri e per lo sport, dell’autocontrollo e la gestione delle emozioni, del miglioramento della forma fisica e della salute.

“Siamo sempre più orgogliosi del lavoro svolto dalle associazioni sportive del nostro territorio, non solo nella pratica delle discipline, ma anche nella loro capacità di promuovere la cultura dello sport”: lo sottolinea il consigliere e delegato ai rapporti con federazioni ed enti sportivi, Stefano Fierli, che conclude: “Questi eventi sono molto apprezzati, a livello locale e oltre, dando così il giusto risalto alle istituzioni sportive come le federazioni e gli enti”.