Ladispoli, domani si riunisce il consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli in seduta pubblica per il giorno 11/12/2025 ore 18:00 e in seconda convocazione per il giorno 11/12/2025 ore 18:30 presso la sede municipale, in piazza Giovanni Falcone.
Verranno discussi i seguenti argomenti:
– presa d’atto composizione gruppo consiliare e conseguenti adempimenti relativi alle commissioni consiliari
– adeguamento e revisione della variante generale al Prg adottata con d.c.c. n. 29/2019: recepimento prescrizioni parere motivato VAS redatto ai sensi dell’art. 15 co. 2 del dlgs 152/2006 e conformazione al PTPR ai sensi dell’art. 65 delle NTA
– approvazione atto di modifica convenzione comportante cessione del diritto di proprietà piano di zona 167 in località Rimessa Nuova
– indirizzi strategici per l’elaborazione della “sezione rischi corruttivi e trasparenza” del piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 – approvazione.