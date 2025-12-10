Calcio, la Virtus MSN vince lo scontro diretto a Blera

I ragazzi di Pino Neto hanno espugnato 2-1 il campo di Blera, balzo in avanti in classifica per i rossoblù

La Virtus Marina di San Nicola ha vinto una partita fondamentale. Nella difficile trasferta di Blera, Molinari e compagni hanno siglato un bel 2-1, conquistato i 3 punti e scavalcato diverse posizioni in classifica, portandosi a +4 sulla zona rossa.

“Abbiamo preparato bene la gara – ha raccontato mister Pino Neto subito dopo il fine settimana – e siamo andati a Blera per portare via i 3 punti. Alla fine, anche se con un po’ di sofferenza, ci siamo riusciti. In realtà, la partita si è messa subito in discesa, Mirko Rossi, dopo soli 25 secondi, ci ha portati in vantaggio. Dopo il calcio d’inizio abbiamo sfruttato l’inserimento sulla fascia di Bernardini che ha saltato il proprio avversario e l’ha messa dentro. Purtroppo, dopo 10 minuti, per uno svarione difensivo loro hanno trovato il pareggio. Da lì – ha proseguito il mister – è stato un forcing continuo che ha visto protagonista il loro portiere con i pali che in due occasioni gli sono venuti in soccorso. Finalmente, al 32° del secondo tempo, dopo una bella azione individuale di Sendin, Rossi si è fatto trovare pronto in area e ha siglato la sua doppietta. Poi non abbiamo rischiato più nulla”.

I rossoblù, la prossima settimana, torneranno al Lombardi di San Nicola dove riceveranno la visita dell’AC Fregene, prima della classe a quota 22 in classifica. La partita avrà inizio alle ore 11:00 al campo di Via della Luna.