Insieme a lui si aggiudica il primo premio Musemeci, entrambi del club Il Gufo

A Roma esplode la passione per il risiko, il Master di Risiko di Roma qualificante per il Campionato Nazionale Individuale di Risiko 2025 che si svolgerà nel 2026, ha avuto luogo nella capitale Al torneo, organizzato dal Club Ufficiale di Risiko di Roma “il Gufo”, hanno partecipato 107 giocatori provenienti da tutta l’Italia.

Risiko, il cerveterano Rodolfo Donnini vince il Master di Roma e si qualifica per il campionato nazionale

Si gioca conquistando il mondo attraverso tre fasi di gioco a turno: Rinforzi (posizionare nuove truppe), Combattimento (attaccare e conquistare territori nemici con i dadi) e Spostamento Strategico (spostare truppe tra territori amici).

Hanno vinto Eugenio Musumeci e Rodolfo Donnini entrambi del Club di Roma “Il Gufo” che hanno consegnato a Roma una storica doppietta. Per Donnini, originario di Cerveteri, non è la prima volta. Può considerarsi un veterano del risiko con importanti successi che lo hanno consacrato.

