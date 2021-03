Ladispoli, Roberto Rossi nuovo Presidente ANBersaglieri Protezione Civile LA FENICE

Share Pin 7 Condivisioni

Roberto Rossi

Lo rende noto in un comunicato la stessa associazione: “L’associazione “ANBersaglieri Protezione Civile LA FENICE” si rinnova, dopo Astrid Duiz grande donna e validissima Presidente dal 2004, nell’anno 2012 è subentrato il Presidente Renzo Rossi che ha condotto la Fenice con le sue doti di umanità e cortesia. Il 2 marzo u.s. ha convocato la riunione dei soci con all’ordine del giorno le proprie dimissioni da Presidente. Decisione improvvisa appresa con dispiacere dai volontari per l’affetto che hanno da sempre nutrito per il bravo Presidente e caro Renzo.

Domenica 21 marzo u.s., dopo regolare votazione dei soci della stessa associazione, la staffetta passa a Roberto Rossi con la maggioranza delle preferenze. Roberto Rossi, ragazzo sempre con lo sguardo volto verso il volontariato, il suo curriculum è ricco di incarichi: da giovanissimo, per otto anni, ha prestato volontariato in Protezione Civile Comunale C.E.R.S., dopo in C.R.I. durata 20 anni in cui per i primi 18 anni ha ricoperto la carica di Vice Ispettore di gruppo e gli ultimi due da Commissario in una Azienda di sicurezza, da novembre 2012 entra a far parte dell’associazione ANB PC LA FENICE ricoprendo l’incarico di capo nucleo sanitario, fino a divenire il nuovo Presidente della stessa.

Il neo Presidente Roberto Rossi inizia con onore il suo mandato, ringraziando tutti i soci per la fiducia accordatagli e invitando tutti nello sforzo comune tra volontari al fine del bene comune e della crescita della ANB PC LA FENICE, associazione apprezzata da sempre nel comune di Ladispoli e nel territorio tutto.”