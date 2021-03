Share Pin 4 Condivisioni

Ladispoli, l’assessore Lazzeri: “Attivato in modalità telematica lo sportello lavoro” –

“La zona rossa ci costringe a limitare i contatti con le persone, questo però non ci impedisce di continuare a lavorare a distanza, in tutta sicurezza. Per questo – spiega l’assessore al Commercio, Attività produttive e Comunicazione, Francesca Lazzeri – dalla scorsa settimana lo “Sportello Lavoro” attivato grazie alla convenzione con Umana, e lo “Sportello del Consumatore Amico”, operanti entrambi in piazza Rossellini, hanno attivato la modalità telematica per i colloqui e le consulenze. Da martedì 23 marzo prenderanno il via anche una serie di corsi di formazione gratuiti (webinar) con gli esperti diA.E.C.I. Lazio e Codacons, che daranno informazioni e consigli da utilizzare prima di firmare un contratto di telefonia o PAY TV o cosa fare dopo aver firmato.” A partire dalle 17 sarà possibile ascoltare gli interventi formativi di Ivan Marinelli (A.E.C.I.), Romolo Giacani (Poste Italiane SpA) e l’Avv. Maria Elena Greco (A.E.C.I.). L’appuntamento è sulla pagina facebook di A.E.C.I., Codacons e Socialmedia Consumatore (https://www.facebook.com/AeciConsumatori). Questo il programma completo de “I martedì del Social Media Consumatore”

23 marzo 2021 -Proposta contrattuale e contratto: cosa chiarire prima di procedere?

30 marzo 2021 – Attivazione servizio: operatore che vai, tempistica che trovi.

13 aprile 2021 – Malfunzionamenti e disservizi durante il contratto.

27 aprile 2021 – Chiusura contratto: le penali sono sempre dovute?

4 maggio 2021 – Reclamo e risoluzione problematiche: conciliazione paritetica o CO.RE.COM?

11 maggio 2021 – Abbonamenti Pay TV e nuove frontiere non convenzionali: uso improprio smart card in locali commerciali.

25 maggio 2021 – Abbonamenti Pay TV e telefonia: la riconsegna degli apparati.

8 giugno 2021 – Mancato pagamento e iscrizioni a banche dati negative: il sistema Simoitel

22 giugno 2021 – Contratti Bundle con doppio operatore (es. Pay TV/telefono, Energia/Telefono): e se volessi cambiare operatore?

L’evento è organizzato da A.E.C.I. Lazio e Codacons nell’ambito del programma Regione Lazio per il Cittadino Consumatore VI con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico – Ripartizione 2018.