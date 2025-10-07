Ladispoli, riuscita la conferenza “Le Onde Gravitazionali” –

Un pomeriggio all’insegna delle meraviglie del cosmo e delle scoperte più affascinanti della fisica moderna ha animato la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Ladispoli.

Nel pomeriggio di martedì 7 ottobre 2025, il Gruppo Astrofili Palidoro (GAP), in collaborazione con Auser e la stessa Biblioteca, ha organizzato con buona riuscita la conferenza “Le Onde Gravitazionali”.

Offrendo una panoramica sulle più recenti scoperte scientifiche e sul ruolo di queste onde nel rivelare i segreti più profondi del cosmo, il relatore Giuseppe Conzo ha guidato il pubblico in un appassionante viaggio alla scoperta di uno dei fenomeni più straordinari dell’Universo: le onde gravitazionali, le “increspature” dello spazio-tempo previste da Albert Einstein.

L’evento, svoltosi presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale, ha confermato essere un’occasione preziosa per avvicinare cittadini e appassionati al mondo dell’astronomia e della fisica moderna.