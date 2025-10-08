Aveva 78 anni: Le esequie si svolgeranno giovedì 9 ottobre alle ore 15:00 presso la Chiesa di Santa Maria del Rosario

Ladispoli piange la scomparsa dell’ex consigliere comunale Antonio Voccia –

Ladispoli si stringe nel dolore per la scomparsa di Antonio Voccia, venuto a mancare all’affetto dei propri cari all’età di 78 anni. Figura conosciuta e stimata in città, Antonio Voccia ha dedicato la propria vita professionale al settore delle amministrazioni immobiliari, distinguendosi per serietà e competenza.

Profondamente legato al territorio, ha anche servito la comunità con impegno e passione, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale dal 1996 al 2012.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne la disponibilità e il senso civico.

A darne il triste annuncio è la famiglia tutta.

Le esequie si svolgeranno giovedì 9 ottobre alle ore 15:00 presso la Chiesa di Santa Maria del Rosario a Ladispoli.