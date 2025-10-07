Pd Santa Marinella e Litorale nord a Civitavecchia per la Pace –

“Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, rappresentato dalla consigliera comunale Paola Fratarcangeli e dalla segretaria di circolo Lucia Gaglione, ha partecipato con profonda convinzione alla manifestazione per la pace svoltasi a Civitavecchia lo scorso 4 ottobre, organizzata dal Comune e dall’ANPI, che ha riunito i Comuni del litorale nord di Roma in un grande abbraccio di solidarietà.”

Lo dichiara il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

“Un momento di intensa emozione ha attraversato Piazza Fratti, quando tutti si sono alzati in piedi per accogliere Sua Eccellenza Mona Abuamara, Ambasciatrice di Palestina in Italia, in quella che è stata la sua prima uscita pubblica. Un gesto collettivo e commovente, come un abbraccio all’intero popolo palestinese, in queste ore di dolore e incertezza.

Durante la manifestazione, è stato consegnato all’Ambasciatrice l’Ordine del Giorno n. 75546, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Civitavecchia, che sostiene il popolo palestinese, condanna l’occupazione illegale di Gaza e chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina.

La partecipazione è stata straordinaria: sindaci, amministratori, partiti, studenti, associazioni e tantissimi cittadini si sono ritrovati uniti dal desiderio di fermare la guerra e costruire la pace, riaffermando il valore universale dei diritti umani e del diritto internazionale.

Un ringraziamento sentito va al Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, e all’ANPI per aver promosso un’iniziativa capace di dare voce alla speranza, alla solidarietà e all’impegno civile.

Come Partito Democratico, come anche ribadito dalle mozioni fatte approvare dal consiglio comunale per il popolo palestinese e Gaza, crediamo che la pace non sia un sogno, ma un dovere collettivo. Continueremo ad impegnarci nei prossimi incontri con “Provincia di Pace” insieme al PD provinciale, affinché la nostra comunità resti unita nel chiedere pace, giustizia e dignità per tutti i popoli.”