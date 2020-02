Condividi Pin 3 Condivisioni

Il Sindaco: “Nelle prossime ore verranno affisse in tutti gli uffici pubblici e nei luoghi di maggiore transito le locandine contenenti le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute”

Ladispoli, riunito il Centro Operativo Comunale su ‘Misure Emergenza COVID-2019’

Si è riunito questa mattina nella sede di via Vilnius il Centro Operativo Comunale del Comune di Ladispoli.

Durante la riunione, presieduta dal Sindaco Grando, è stata analizzata l’Ordinanza emanata dal Presidente della Regione Lazio avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.

“É stato fatto il punto della situazione -ha commentato il sindaco Grando – e sono stati ripartiti i compiti tra i vari membri affinché venisse dato seguito alle disposizioni contenute nell’Ordinanza regionale. In particolare, nelle prossime ore verranno affisse in tutti gli uffici pubblici e nei luoghi di maggiore transito le locandine contenenti le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute e nelle aree di accesso degli edifici pubblici verranno posizionati dispenser contenenti soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani”.

“Invito tutta la popolazione -ha concluso il Sindaco- ad attenersi alle misure di prevenzione igienico sanitarie contenute nel materiale informativo e chiedo ai commercianti di Ladispoli di esporre presso i propri esercizi una copia della locandina informativa, che può essere scaricata anche sul sito internet del Comune di Ladispoli”.