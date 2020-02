Condividi Pin 2 Condivisioni

Ordinate confezioni che saranno messe a disposizione dei dipendenti e dei Cittadini

Manziana, Coronavirus. Gel antisettici nelle scuole e negli uffici comunali

A seguito dell’ordinanza regionale n. Z00002 del 26 febbario, il Comune di Manziana ha provveduto in mattinata ad effettuare l’ordinativo di confezioni di gel antisettico che saranno messe a disposizione dei dipendenti e dei Cittadini presso le scuole e gli uffici comunali.

“Come Comune già nei giorni scorsi ci eravamo mossi in questa direzione ma trovare forniture di soluzioni disinfettanti è stato davvero difficile – dichiara il Sindaco Bruno Bruni – Oggi siamo riusciti a perfezionare l’ordinativo a costi sproposititati. Dispiace constatare che anche in questa occasione i Sindaci siano stati lasciati da soli ad ottemperare alle direttive regionali che sembrano non tenere conto della realtà. Speriamo che nei giorni a seguire le forniture siano garantite secondo altre modalità e con altri costi.”

L’ordinanza regionale, che prevede tra le altre cose la sospensione dei viaggi di istruzione, gemellaggi etc fino al 15 marzo, è stata inoltrata anche agli uffici scolastici con i quali il Comune è in stretto contatto. Contestualmente il Comune ha anche provveduto ad inviare agli uffici scolastici le indicazioni fornite dalla FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, ricordando che a seguito del decreto della Presidenza del Consilgio dei Ministri dello scorso 25 febbraio, è stato nuovamente predisposto l’obbligo del certificato medico per assenza per malattia superiori ai 5 giorni.

“Invito tutta la Cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, dalla Regione Lazio e dalla ASL ROMA 4 – dichiara il Sindaco Bruni – Nel Lazio al momento non risultano situazioni di criticità ma è bene prestare tutte le attenzioni del caso, senza scivolare in inutili e pericolosi allarmismi attualmente ingiustificati. Da parte di tutte le Istituzioni e degli addetti ai lavori c’è la massima collaborazione ed il massimo impegno per uscire a testa alta da questa emergenza.”

Per consultare e scaricare il testo dell’ordinanza: https://www.comune.manziana.rm.it/…/coronavirus-covid-19-g…/