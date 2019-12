Condividi Pin 45 Condivisioni

Ladispoli, ripristinata la Palude di Torre Flavia grazie all’intervento dei volontari

Dopo il nubifragio che si è abbattuto nei giorni scorsi sulle spiagge di Ladispoli e Campo di Mare e che ha danneggiato stabilimenti balneari e muretti, il mare è entrato violentemente anche nella Palude di Torre Flavia, devastandola.

Tante le richieste inviate in questi giorni negli uffici, ma mai prese in considerazione. E’ per questo che un gruppo di volontari è sceso in campo nella mattina di oggi per correre ai ripari del maltempo.

“E’ un atto d’amore e di responsabilità – hanno spiegato – nonché un obbligo morale e di straordinaria fortuna, operare e lavorare per il nostro territorio e la nostra Palude, donare le nostre mani per curare le ferite soprattutto in questo tempo così traumatico per le specie che lì dimorano”.

E ancora: “Portare il contributo umano alla tutela di quell’ambiente magico, mentre i politici discutono di erosione senza comprendere che la causa dei disastri siamo solo noi con l’irresponsabilità dello sconsiderato agire”.