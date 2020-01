Condividi Pin 0 Condivisioni

Un artigiano locale, Andrea Mignanti, si è offerto di riparare i danni causati dal tempo e dalle intemperie

Ladispoli, riparata la lapide dei caduti a Nassirya

La lapide che riporta i nomi dei caduti a Nassirya tornata a “nuova vita”. (foto Francesca Lazzeri)

Dopo la segnalazione di una vedova che aveva evidenziato come uno dei cognomi incisi fosse sbagliato, il sindaco Alessandro Grando aveva fatto sua la richiesta di riparare la lapide.

Un’esigenza divenuta finalmente realtà grazie all’impegno di un artigiano locale che ha messo a disposizione della comunità la sua opera per riparare i danni causati dal tempo e dalle intemperie.

Si tratta di Andrea Mignanti. Ora grazie a lui quei nomi sono tornati a splendere e a essere ben visibili a tutti coloro che si fermano in piazza dei Caduti per rendere omaggio agli italiani che hanno perso la vita in Iraq.