Rifiuti gettati di fronte all’ex centro Caritas di via Duca degli Abruzzi, le guardie ecozoofile FareAmbiente Ladispoli denunciano una situazione di degrado crescente.

“Lo scempio davanti alla Chiesa del Rosario, un vero schiaffo nei confronti di chi ha veramente bisogno. Questo lo scenario che si presenta davanti all’ex centro Caritas situato in via Duca degli Abruzzi: vestiti, scarpe, abbigliamento di vario genere sporco gettato su strada senza la minima cura, pane e pasta sull’asfalto. Uno schiaffo alla povertà, al luogo in cui ci troviamo, che è confinante con una Chiesa, è un colpo al cuore di tutti noi”.

Molte persone convinte di lasciare i propri “doni” al centro caritas stanno abbandonando decine di sacchi per strada. Esistono diverse associazioni che si occupano di queste donazione ed è molto semplice contattarle. Le buste gettate per strada non arriveranno mai a chi ne ha veramente bisogno, verranno semplicemente rimosse dalla ditta di igiene urbana.

“Se vuoi fare del bene fallo nel modo giusto perché ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa. E qui, l’amore non c’è” concludono le guardie ecozoofile FareAmbiente Ladispoli nel loro post social.