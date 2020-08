Condividi Pin 0 Condivisioni

Mercoledì incontro con i dirigenti scolastici, Polizia locale, Flavia Servizi, Cir e amministrazione per fare il punto sulla situazione

Ladispoli, riapertura scuole: si lavora senza sosta –

Amministrazione comunale e dirigenti scolastici a lavoro per la riapertura delle scuole.

Dopo gli incontri e i sopralluoghi delle scorse settimane e che proseguiranno ancora nei prossimi giorni, mercoledì tutti i soggetti coinvolti nella macchina scolastica (Flavia Servizi per gli scuolabus, Cir per il servizio mensa, amministrazione comunale, dirigenti scolastici e Polizia locale per l’ingresso e l’uscita da scuola) si incontreranno per fare il punto della situazione, così da cercare di arrivare per i primi di settembre alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che contenga le linee guida per il ritorno in classe a partire dal 14 settembre.

“Saremo pronti a partire”, ha detto il neo assessore alla Scuola, Fiovo Bitti, intervistato da Fabio Bellucci a Cambia il Mondo su centro mare radio.

L’assessore ha annunciato anche una visita informale ai dirigenti degli istituti superiori della città per capire se hanno bisogno di qualcosa, sebbene questi dipendano direttamente da Città Metropolitana.

Il lavoro da fare è tanto e sicuramente si dovrà aspettare di conoscere le nuove linee guida che dovrebbero arrivare già dalla prossima settimana, per capire come ci si dovrà muovere.