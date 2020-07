Condividi Pin 0 Condivisioni

Lo rende noto sul suo profilo social il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando

Ladispoli, revocata l’ordinanza di non potabilità per Piazza delle Sirene e vie limitrofe – Così il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando in una nota riportata sul proprio profilo social: “Vi comunico che, a seguito delle ultime analisi effettuate in data 30/06/2020, i campioni d’acqua destinata a consumo umano prelevati in Piazza delle Sirene sono risultati completamente conformi ai parametri previsti dal D.Lgs 31/2011.

Pertanto, sono state revocate le ordinanze sindacali n.75 del 12/06/2020 e n.80 del 21/06/2020, con le quali era stato vietato l’uso potabile dell’acqua per le utenze site in: Piazza delle Sirene; Piazza della Rugiada; Via dei Gabbiani; Via dei Delfini nel tratto ricompreso tra via dei Cigni e il Lungomare Marina di Palo; Via dell’Ippocampo nel tratto ricompreso tra Piazza della Rugiada e Via dei Cigni; Lungomare Marina di Palo; Via del Corallo.

Ringrazio i tecnici della Flavia Servizi, l’Ing. Pravato e il Consigliere Comunale Filippo Moretti, delegato alle Risorse Idriche, che in queste settimane hanno collaborato con la Asl Roma 4 per la risoluzione del problema.”

Link ordinanza:

http://89.97.181.229/web/trasparenza/albo-pretorio?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=140496&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio