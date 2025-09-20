L’intervento è stato eseguito dall’Associazione Nuova Luce con l’aiuto dei ragazzi speciali dell’Associazione Parco degli Angeli

Ladispoli, restaurata l’ancora del largo della Capitaneria di Porto –

Sarà presentato domani, domenica 21 settembre, alle ore 11.00, il restauro dell’ancora ubicata verso via Roma, nel largo delle capitanerie di porto a Ladispoli.

Giulio Foglia, per conto dell’Associazione Culturale Nuova Luce, che ha curato il restauro, dice che l’intervento è stato un impegno preso con la città di curare ciò che c’è di bello a Ladispoli, con la volontà di mantenerlo.

“I ringraziamenti verranno fatti tutti a fine evento, ma ora è doveroso ringraziare i ragazzi del Parco degli Angeli per la partecipazione, Filippo Bellantone, Gerardo Polese e Pamela Stracci, che è stata la promotrice” dice Foglia che aggiunge un ulteriore ringraziamento agli sponsor che hanno permesso di recuperare l’opera.