Incidente a Sant’Isidoro Tiberina: strada chiusa al momento dopo scontro tra auto

SANT’ISIDORO – Si è verificato poco fa un grave incidente stradale sulla strada Tiberina, nel tratto all’altezza di Sant’Isidoro. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto BMW e una Fiat 500 si sono scontrate, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate immediatamente tre ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per gestire la situazione e regolare la viabilità.

Il traffico nella zona è attualmente fortemente rallentato. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e, se possibile, di percorrere itinerari alternativi per evitare ulteriori disagi.