Sarà un lunedì nero per trasporti: come funziona lo sciopero generale di 24 ore a Roma e provincia

Lunedì sarà una giornata particolarmente complicata. Soprattutto per chi utilizza i mezzi pubblici per muoversi. Infatti, lunedì 22 settembre, i sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore. Saranno coinvolti ferrovie, trasporti, scuole, università e lavoratori portuali.

Una nota del sindacato USB, spiega una delle motivazioni dello sciopero: “Lo sciopero è indetto in risposta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale “Global Sumud Flotilla”. Che vede a bordo anche lavoratori e sindacalisti italiani impegnati nel portare derrate alimentari, e beni di prima necessità alla popolazione palestinese”.

Ma vediamo meglio gli impatti di questo sciopero sui trasporti pubblici della nostra provincia. Come abbiamo già anticipato, domani sarà una giornata particolarmente difficile per chi viaggia.

Cominciamo a parlare di quello che ci aspetta se dobbiamo prendere i mezzi pubblici nella Capitale. A Roma città (rete ATAC: bus, tram, metro e ferrovie urbane gestite da ATAC) il servizio è garantito da inizio servizio alle ore 8:29, e dalle ore 17:00 alle ore 19:59. Non è garantito dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20:00 a fine servizio.

ATAC segnala inoltre che le linee diurne con corse dopo mezzanotte e alcune linee notturne non sono garantite nella notte tra il 21 e il 22, e tra il 22 e il 23 settembre. I particolari li potete leggere nella pagina ufficiale di ATAC.

Sulle linee extraurbane Cotral (i collegamenti tra i comuni della provincia e Roma e sulle due ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo gestite dall’azienda) valgono le stesse fasce di garanzia. Il servizio sarà quindi regolare da inizio servizio fino alle ore 8:29 e dalle ore 17:00 alle ore 19:59. Sarà invece a rischio nelle fasce orarie 8:30 – 16:59, e dalle 20:00 a fine servizio.

Passiamo adesso alle conseguenze dello sciopero sui treni. Per i treni regionali nel Lazio (linee FL da/per la provincia: Civitavecchia, Viterbo via Orte, Fara Sabina, Cassino/Colleferro, Nettuno, Formia, ecc.) lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS è previsto dalle ore 00:00 di lunedì, alle ore 23:00 dello stesso giorno. Anche in questo caso sono previste delle fasce di garanzia. Dalle ore 6:00 alle ore 9:00, e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 i treni dovrebbero essere garantiti.