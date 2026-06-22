Al Cineteatro Massimo Freccia uno spettacolo-evento a ingresso gratuito. Sul palco Ariele Vincenti racconta la storia del capitano che ha incarnato i valori più autentici del calcio italiano

Ladispoli rende omaggio ad Agostino Di Bartolomei: stasera in scena “AGO – Capitano Silenzioso” –

Ladispoli si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata alla memoria di Agostino Di Bartolomei, indimenticato capitano della Roma e figura simbolo di un calcio fatto di eleganza, rispetto e senso di appartenenza. Questa sera, lunedì 22 giugno, alle ore 21, il Cineteatro Massimo Freccia ospiterà lo spettacolo teatrale “AGO – Capitano Silenzioso”, scritto e interpretato da Ariele Vincenti. L’ingresso è gratuito.

L’evento, patrocinato dal CONI Comitato Regionale Lazio, da CONI e Regione Lazio per lo Sport, dalla Regione Lazio e dal Comune di Ladispoli, si presenta come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate cittadina. La locandina evidenzia infatti il sostegno delle istituzioni sportive e territoriali, a conferma del valore educativo e sociale dell’iniziativa.

Lo spettacolo non è una semplice biografia teatrale. Attraverso il racconto di un tifoso cresciuto nelle borgate romane, Vincenti ripercorre la vicenda umana e sportiva di Di Bartolomei, restituendo al pubblico il ritratto di un uomo schivo ma autorevole, capace di guidare una squadra e una tifoseria senza mai alzare la voce. Una figura che ancora oggi rappresenta un modello di correttezza, lealtà e dignità.

La locandina richiama anche i riconoscimenti ricevuti dall’opera nel corso degli anni. Sky TG24 parla di “molto amore e qualche lacrima”, mentre Il Messaggero sottolinea come lo spettacolo sia “una riflessione sul valore del silenzio”. Per Articolo 21 il lavoro di Vincenti “restituisce al calcio la sua poesia”, mentre il TG3 lo definisce il racconto di un “calcio educato”, quello incarnato da Agostino Di Bartolomei.

L’immagine centrale del manifesto, dominata dal volto concentrato del capitano giallorosso e dalla grande scritta “AGO”, sintetizza efficacemente il senso dell’opera: riportare al centro non soltanto il campione, ma soprattutto l’uomo. Un uomo che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva degli appassionati e che continua ancora oggi a parlare alle nuove generazioni attraverso i valori dello sport.

L’appuntamento è fissato per questa sera alle ore 21 presso il Cineteatro Massimo Freccia, in via Settevene Palo a Ladispoli. Un’occasione per gli amanti del calcio, del teatro e della cultura civile di riscoprire la storia di uno dei capitani più amati e rispettati della storia sportiva italiana.