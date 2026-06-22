Cerveteri, al via il restyling degli uffici comunali al Parco della Legnara –

Sono iniziati i lavori negli uffici comunali del Parco della Legnara. Importanti lavori di riqualificazione degli uffici pubblici, che andranno a garantire un maggior decoro ed una fruibilità migliore e più salubre per impiegati e utenti.

Nel dettaglio, sarà eseguita la raschiatura delle pareti e l’installazione di recuperatori di calore, sostituzione dei pluviali e delle bocchette di aerazione, ritinteggiatura di tutti gli spazi interni e la realizzazione di canaline di scolo e raccolta acque.

Un intervento coordinato dall’Assessorato alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri ed in particolar modo dall’Ingegner Alessio Piantadosi, Responsabile Unico del Progetto.

“Si tratta di lavori importanti e attesi sia dall’utenza che dai dipendenti impiegati in quegli uffici – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche – Vorrei inoltre precisare che nessun servizio verrà interrotto. Il cantiere procederà in maniera tale che eventuali disagi possano perdurare il minor tempo possibile. Ringrazio con l’occasione il Rup, l’Ingegner Piantadosi, il Dirigente Fabrizio Bettoni, tutto l’Ufficio delle Opere Pubbliche e tutto il nostro personale dipendente. Un progetto sul quale abbiamo lavorato a lungo e che ora vede finalmente luce”.