Cerveteri, svincolo Via Fontana Morella-Aurelia: ancora nessuna data per i lavori –

CERVETERI – Ancora tempi lunghi per una soluzione in grado di mettere fine ai disagi quotidiani di automobilisti e residenti allo svincolo tra Via Fontana Morella e Via Aurelia, all’altezza della Cantina Sociale e dei centri commerciali della zona.

È quanto emerge dalla risposta fornita dalla sindaca Elena Gubetti a un’interrogazione presentata dai consiglieri di centrodestra e discussa in Consiglio comunale dal consigliere Luigino Bucchi.

Al centro del dibattito, una delle criticità viarie più segnalate del territorio: le lunghe attese e gli ingorghi che si formano quotidianamente per chi da Via Fontana Morella deve immettersi sull’Aurelia, aggravati dall’attuale regolazione semaforica che provoca rallentamenti in tutte le direzioni.

Nel corso della discussione, la sindaca ha ricordato come sia prevista una diversa sistemazione dell’incrocio, attraverso la realizzazione di una doppia corsia, sia per l’ingresso da Via Aurelia sia per l’uscita da Via Fontana Morella. Un intervento che, secondo l’Amministrazione comunale, consentirebbe di ottimizzare i flussi di traffico, riducendo i tempi di attesa e migliorando la sicurezza della circolazione.

Tuttavia, alle richieste dell’opposizione riguardo ai costi e soprattutto alle tempistiche di realizzazione dell’opera, le risposte fornite sono apparse poco dettagliate. Secondo quanto emerso in aula, il costo previsto supererebbe i 150mila euro, ma al momento non esisterebbe ancora una programmazione precisa per l’avvio dei lavori.

Una situazione che continua quindi a lasciare senza certezze i numerosi automobilisti che ogni giorno transitano in uno dei nodi stradali più trafficati della città, in attesa che alle intenzioni progettuali possano finalmente seguire tempi certi e risorse concrete.