Dopo l’oro regionale, l’atleta dell’ASD Epomeo Bracciano si conferma tra i migliori d’Italia e ottiene anche la cintura nera per meriti sportivi

Karate, Romano Gabriele conquista il bronzo ai Campionati Italiani Juniores –

OSTIA – Grande soddisfazione per l’ASD Epomeo Bracciano ai Campionati Italiani Juniores di Karate, disputati a Ostia il 20 e 21 giugno 2026. Protagonista della manifestazione è stato il giovane atleta Romano Gabriele, che ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo al termine di una gara entusiasmante e ricca di emozioni.

Guidato dall’esperto maestro Luigi Scognamiglio, Romano arrivava all’appuntamento tricolore forte del recente successo ai Campionati Regionali, dove aveva conquistato la medaglia d’oro appena venti giorni prima. Un risultato che aveva confermato il suo eccellente stato di forma e le sue ambizioni anche a livello nazionale.

L’inizio della competizione non è stato dei più semplici: il giovane karateka ha infatti subito una sconfitta contro quello che sarebbe poi diventato il nuovo campione d’Italia. Lontano dall’arrendersi, Romano ha reagito con grande carattere, determinazione e spirito combattivo, qualità che gli hanno permesso di risalire la classifica attraverso il percorso di recupero.

Sul tatami ha sfoderato prestazioni di alto livello, conquistando tre vittorie consecutive con i punteggi di 8-0, 6-0 e 2-1. Successi che gli hanno consentito di salire sul terzo gradino del podio nazionale e di portare a casa una meritata medaglia di bronzo.

A rendere ancora più speciale il risultato è arrivato il riconoscimento della cintura nera per meriti sportivi, premio che testimonia il valore tecnico, l’impegno e la crescita dell’atleta nel panorama del karate italiano.

Un traguardo importante per Romano Gabriele, per il maestro Luigi Scognamiglio e per tutta l’ASD Epomeo Bracciano, che continua a distinguersi nella formazione di giovani talenti e nella promozione dei valori dello sport.