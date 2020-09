Share Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, referendum Costituzionale: nominati gli scrutatori

La Commissione Elettorale Comunale in seduta pubblica lunedì 31 agosto ha provveduto al sorteggio, tramite sistema telematico di generatore di numeri casuali, degli 80 scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali delle 26 sezione per il Referendum Costituzionale in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Per visionare l’elenco completo degli scrutatori titolari e delle riserve https://www.comunediladispoli.it/referendum-costituzionale-nominati-gli-scrutatori/notizia