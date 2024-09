Ladispoli, Rebecca Ortu convocata al prossimo mondiale di karate dopo una splendida Vittoria alla coppa del Mediterraneo –

Rebecca Ortu ha sbaragliato gli avversari al campionato del Mediterraneo tenutosi a Olbia durante il quale si sono affrontate 18 nazioni conquistando la medaglia d’argento, la ladispolana ancora 18enne ha affrontato sul tatami atlete seniores portando a casa una pesante medaglia d’argento che le ha aperto le porte al prossimo mondiale che si terrà per la prima volta nella storia in Italia precisamente a Jesolo dal 9 al 13 ottobre. Un altro fantastico risultato per la nostra portabandiera allenata dal Maestro Francesco Ortu presso la palestra “ex Gabbiano”, pluricampionessa italiana Under 21 che due anni fa al mondiale che si svolse in Turchia konia riuscì ad arrivare sul terzo gradino del Podio con una bellissima medaglia di bronzo. Anche questa volta ha dovuto affrontare non pochi sacrifici e battaglie per meritarsi questa convocazione, ma questo risultato di rappresentare l’Italia nella categoria 55 kg femminile non è l’arrivo ma la partenza per obiettivi sempre più alti e noi siamo già certi che ci rappresenterà al meglio come sempre.