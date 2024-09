Cerveteri, domani nelle Sale di Palazzo Ruspoli si inaugura la mostra d’arte dell’artista Ulisse Scintu –

Sabato 28 Settembre nelle Sale del Palazzo dei Principi Sforza Ruspoli a Cerveteri si inaugura la mostra d’arte dell’artista Ulisse Scintu: Tra Sacro e Profano

La mostra sarà visitabile ad ingresso libero dal 28 Settembre fino al 10 Ottobre, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 20, tutti i giorni.

L’inaugurazione è prevista per Sabato alle ore 17, alla presenza delle autorità cittadine ed è organizzate e curata dalla galleria d’arte inQuadro di Fabio Uzzo in collaborazione con l’associazione culturale inArte di Cerveteri.

Dopo un breve intervento e saluto iniziale il Prof. Settimio La Porta filosofo dell’arte terrà una conferenza dal titolo ” Tra Sacro e Profano ” , a seguire vi sarà un concerto molto atteso di Alessandro Scintu dal titolo : Vibrazioni Etniche, un percorso tribale- Sperimentale in un viaggio sensoriale che ci intratterrà con la sua strumentazione unica!

Oltre alla musica avremmo il contributo di Giada Luce che darà quel tocco esoterico alla giornata con i suoi Tarocchi.

A chiusura della serata un ricco buffet e brindisi finale .

Inoltre l’artista metterà in palio gratuitamente una sua opera tramite dei numeri precedentemente consegnati a tutti gli ospiti presenti, un’occasione unica e irripetibile!!

Gli altri giorni sono previsti altri interventi e partecipazioni.

Domenica alle ore 18 Simona Ruffini presenta il libro “L’altra morte”, alle 19 , concerto jazz del trio Interludico.

Sabato 5 Ottobre alle ore 17, Maurizio Signorile presenta il libro ” Il Padre Nostro di Dante”

a cura dell’associazione culturale Koinè.

Alle 18 la giornalista Barbara Pignataro dialogherà davanti agli ospiti con Ulisse Scintu

Al termine ci sarà l’estrazione del biglietto vincente che si aggiudicherà l’opera pittorica di Ulisse.

A conclusione sarà di nuovo Alessandro Scintu ad intrattenerci con una session musicale. Alla fine un brindisi finale da parte dell’artista e dell’organizzazione.