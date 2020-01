Ladispoli, raccolta del farmaco 2020: l’importanza di fare “rete sociale”

Condividi Pin 10 Condivisioni

La comunità di Ladispoli si mobilita per il recupero di farmaci da distribuire ai cittadini in condizioni di disagio economico. Diverse novità quest’anno per la Raccolta del Farmaco

All’Istituto Alberghiero ‘G. Di Vittorio’, grazie all’ospitalità della Dirigente Prof.ssa Vincenza La Rosa, si è svolta la riunione organizzativa della prossima Settimana di Raccolta del Farmaco, coordinata dall’APS Litorale Nord, che ha riunito il Banco Farmaceutico – nella persona di Nazzareno Lemma (Segreteria organizzativa) – e i rappresentanti del Comune, di Associazioni di volontariato, di Enti caritatevoli cittadini: l’Assessore alle Attività Produttive Francesca Lazzeri, il Presidente dell’APS Litorale Nord Riccardo Bucci accompagnato dalla responsabile del coordinamento Marina Melissari, Piero Ciancamerlo Presidente e Francesca Belli Responsabile dell’Associazione Guardie Ecozoofile ‘Fare Ambiente’ Ladispoli e, non ultime, Monica Puolo Direttrice del Centro Caritas Ladispoli “Santi Mario, Marta e figli” e Rosanna Saba, Responsabile ‘Croce Rossa Italiana – S. Severa S. Marinella’. Tutti insieme hanno dato gli ultimi ritocchi al programma operativo che vedrà impegnati i volontari nella raccolta presso le farmacie aderenti e nella sensibilizzazione degli studenti dell’Alberghiero in merito all’emergenza socio-sanitaria.

Diverse le novità quest’anno. Non più una Giornata di Raccolta, ma un’intera settimana dal 4 al 10 febbraio a disposizione dei cittadini che vorranno donare.

Per la prima volta inoltre, grazie all’impegno della Flavia Servizi, parteciperanno alla raccolta anche le 4 Farmacie Comunali (di Via Firenze 44, Via Roma 88 A, Via Bari 72, Viale Europa 22) insieme alla Farmacia Armenio di Via Parigi.

“Siamo felici di accogliere, nella realizzazione della nostra iniziativa, anche le Farmacie comunali – ha sottolineato Riccardo Bucci – Oggi riusciamo, in questa Scuola, a riunire intorno a uno stesso tavolo molti soggetti che collaboreranno al fine di raggiungere traguardi di alto valore sociale”.

“La nostra Associazione – ha aggiunto Marina Melissari – che collabora da tempo con Croce Rossa e Caritas e ha realizzato già importanti iniziative con l’Istituto Alberghiero di Ladispoli, si pone da sempre l’obiettivo di ‘fare rete’, di creare una comunità che riunisca e coinvolga tutti i soggetti attivi sul territorio, al fine di dare sempre più senso e vitalità a una cittadinanza che già si sta dimostrando attiva e solidale.

Uno più uno in questo modo non fa più solo due, ma quattro, otto, dieci”.

“Si tratta di un’occasione di straordinaria rilevanza – ha affermato la Dirigente Prof.ssa Vincenza La Rosa – per sensibilizzare e educare gli allievi ad una responsabilità vissuta non astrattamente, ma piuttosto nella pratica della vita quotidiana. Auspichiamo una partecipazione e una presenza attiva dei nostri studenti nello svolgimento di questa importante iniziativa”.

“Come educatori – ha aggiunto la Vicepreside dell’Alberghiero Prof.ssa Valeria Mollo – è nostro dovere favorire la crescita e la maturazione degli allievi che frequentano questo Istituto anche e soprattutto attraverso la costruzione di un preciso quadro di riferimento etico e valoriale. Principi quali quello della solidarietà e della cooperazione sono indispensabili per educare a un’autentica convivenza civile, a una cittadinanza attiva e responsabile”.

Ulteriori informazioni saranno a breve disponibili sulla pagina Facebook dell’APS Litorale Nord (https://www.facebook.com/APSLitoraleNord/) e sul sito di Banco Farmaceutico (www.bancofarmaceutico.org).