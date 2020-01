Condividi Pin 2 Condivisioni

La pellicola di Aldo, Giovanni e Giacomo girata oltre che in Puglia anche nella Perla del Tirreno

Anche Santa Marinella e Follonica nel film “Odio l’estate” –

Il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, “Odio l’estate” è stato girato oltre che in Puglia, anche a Santa Marinella e Folloncia.

Anche Santa Marinella e Follonica nel film “Odio l’estate”

Le due perle del Tirreno, divise da un centinaio di chilometri, ancora una volta riescono ad attirare registi e produttori per la qualità del territorio, il mare e la natura.

La storia parla di tre padri di famiglia, ognuno con i propri propri problemi quotidiani e scheletri nell’armadio: Aldo è il classico fannullone sempre a casa dal lavoro per malattia, ha tre figli (di cui il più grande, Salvo, è finito da poco a processo per furto di motorino), un cane di nome Brian ed è sposato con Carmen, talmente innamorata di lui da passare sopra ai suoi difetti; Giovanni è infelicemente sposato con Paola ed ha una figlia, Alessia, entrambe portate allo sfinimento della sua pignoleria, ed è il proprietario del Storti & Figli, un negozio di calzature che ha deciso di chiudere per mancanza di clienti, il tutto all’oscuro della famiglia; Giacomo, invece, è un dentista di tutto rispetto (nominato anche “Dentista dell’anno 2014”), sposato con Barbara, una donna sempre ansiosa e arrabbiata col mondo, ed ha un figliastro, Ludovico, ma all’insaputa di entrambi è appena uscito da una lunga causa legale con un paziente a cui ha provocato una grave menomazione.

Fa.No.