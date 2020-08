Condividi Pin 7 Condivisioni

Ladispoli, pubblicato da Flavia Servizi il bando per la selezione degli assistenti sugli scuolabus

La Flavia Servizi rende noto che è stato pubblicato il bando per la procedura selettiva, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria a scorrimento, di candidati idonei al servizio di assistenti all’infanzia su scuolabus.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 21 agosto a mano presso la sede di Flavia Servizi, viale Europa 20, 00055 Ladispoli o inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: https://www.flaviaservizi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1849%3A202003522-bando-pubblico-per-la-procedura-selettiva-per-titoli-ed-esami-finalizzata-alla-formazione-di-una-graduatoria-a-scorrimento-di-candidati-idonei-al-servizio-di-assistenti-all-infanzia-su-scuolabus&catid=202&Itemid=179&fbclid=IwAR3m63z91Xx3UQjLUwTYvf5On0rvQ1pcwPasQlYm_JeCI9M8EoeiyLQj1fI