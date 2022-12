Ladispoli, pubblicati gli orari delle farmacie per i prossimi festivi

Farmacie comunali Ladispoli, Flavia Servizi rende noti gli orari degli esercizi per il 31 dicembre 2022, 1°e 6 gennaio 2023

Flavia Servizi rende noti gli orari di apertura delle farmacie comunali durante le festività natalizie.

31 dicembre 2022:

Farmacia 1, via Firenze 44, aperta dalle 8:30 alle 13:00;

Farmacia 2, viale Europa 20, aperta dalle 8:30 alle 16:00;

Farmacia 3, via Bari 72, aperta dalle 8:30 alle 20:00 (apertura a battenti chiusi per la guardia farmaceutica notturna dalle 20:00 alle 8:30 del giorno successivo);

Farmacia 4, via Roma, aperta dalle 8:30 alle 13:00.



1° gennaio 2023:

Farmacia 1, via Firenze 44, chiusa;

Farmacia 2, viale Europa 20, chiusa;

Farmacia 3, via Bari 72, aperta dalle 8:30 alle 20:00 (apertura a battenti chiusi per la guardia farmaceutica notturna dalle 20:00 alle 8:30 del giorno successivo);

Farmacia 4, via Roma, chiusa.



6 gennaio 2023:

Farmacia 1, via Firenze 44, chiusa;

Farmacia 2, viale Europa 20, chiusa;

Farmacia 3, via Bari 72, aperta dalle 8:30 alle 20:00 (apertura a battenti chiusi per la guardia farmaceutica notturna dalle 20:00 alle 8:30 del giorno successivo);

Farmacia 4, via Roma, chiusa.