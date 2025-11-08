Ladispoli, pubblicata la lista di finalisti e premi speciali Alsium

Sono quattro le categorie, ognuna con cinque finalisti a cui si aggiungono quattro premi speciali
Ecco i finalisti e i premi speciali della XIV edizione del Premio Letterario Nazionale Alsium “Città di Ladispoli”.
Questi i nomi (in ordine alfabetico) dei finalisti e dei vincitori dei premi speciali della giuria:
Libro di prosa edito
- Marika Campeti – La notte della menta
- Elisabetta Darida – Malamore
- Mauro Garofalo – la tigre e l’usignolo
- Roberta Mezzabarba – Confessioni di una concubina
- Maria Loredana Sorrentino – Il baule rosa
Libro giallo edito
- Daniela Alibrandi – I delitti della vergine
- Kempes Astolfi – 1975 la rapina delle pizze
- Antonella Di Fabio – Un rifugio perfetto
- Roberto Frazzetta – Finchè non muori
- Paolo Lanzotti – l’enigma della maschera
Libro di racconti edito
- Michele Capitani – Cuori nascosti
- Stefano Catena – Bianca e l’oscuro
- Collian Corrado Dogliotti – Ragazzi simpatici
- Pietro Rainero – Racconti
- Marcello Rodi – La finestra
Libro per ragazzi edito
- Patrizia Bettinelli – Il bambino che vola
- Luca Giribone – Il paese di armonia
- Armando Iadeluca – Aria
- Serena Olimelli – Brevi storie horror per bambini in crescita
- Antonella Polenta – le sabbie d’Egitto
Premi speciali della giuria
- Alfredo Alvino – Nemici fraterni
- Beatrice Fiaschi – le notti di odino
- Luca Laurenti – La tonaca del prete
- Paolangela Draghetti – Capitan Burrasca a la perla magica