 
Ladispoli

Ladispoli, pubblicata la lista di finalisti e premi speciali Alsium

8 Novembre 2025

Sono quattro le categorie, ognuna con cinque finalisti a cui si aggiungono quattro premi speciali

Ecco i finalisti e i premi speciali della XIV edizione del Premio Letterario Nazionale Alsium “Città di Ladispoli”.

Questi i nomi (in ordine alfabetico) dei finalisti e dei vincitori dei premi speciali della giuria:

Libro di prosa edito

  • Marika Campeti – La notte della menta
  • Elisabetta Darida – Malamore
  • Mauro Garofalo – la tigre e l’usignolo
  • Roberta Mezzabarba – Confessioni di una concubina
  • Maria Loredana Sorrentino – Il baule rosa

Libro giallo edito

  • Daniela Alibrandi – I delitti della vergine
  • Kempes Astolfi – 1975 la rapina delle pizze
  • Antonella Di Fabio – Un rifugio perfetto
  • Roberto Frazzetta – Finchè non muori
  • Paolo Lanzotti – l’enigma della maschera

Libro di racconti edito

  • Michele Capitani – Cuori nascosti
  • Stefano Catena – Bianca e l’oscuro
  • Collian Corrado Dogliotti – Ragazzi simpatici
  • Pietro Rainero – Racconti
  • Marcello Rodi – La finestra

Libro per ragazzi edito

  • Patrizia Bettinelli – Il bambino che vola
  • Luca Giribone – Il paese di armonia
  • Armando Iadeluca – Aria
  • Serena Olimelli – Brevi storie horror per bambini in crescita
  • Antonella Polenta – le sabbie d’Egitto

Premi speciali della giuria

  • Alfredo Alvino – Nemici fraterni
  • Beatrice Fiaschi – le notti di odino
  • Luca Laurenti – La tonaca del prete
  • Paolangela Draghetti – Capitan Burrasca a la perla magica