Al Galli la sfida con l’Olimpus con alcune defezioni: fischio d’inizio domenica alle 11.00

Cerveteri cerca la vittoria per salire nei piani alti della classifica –

Gli etruschi cercano di aggiungere punti preziosi e chiamano a raccolta i tifosi per domenica alle 11.00 al Galli, di fronte all’Olimpus Roma.

Una gara, dunque, per conquistare i piani alti della classifica, visto che in caso di vittoria il Cerveteri farebbe un bel salto in avanti.

Sulle tribune sono attesi 200 supporter verdi azzurri, grazie al buon momento che ha portato entusiasmo in seno alla tifoseria.

In porta rientra Ciaccia; out ancora Dato e Bracaglia. Mister Ferretti non ha sciolto le riserve sulla formazione da opporre ai romani, che in classifica hanno tre punti in più dei Cervi.