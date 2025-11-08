Bucchi (FdI): “Ci auguriamo che l’atto per il perfezionamento del passaggio di proprietà dell’intera area possa avvenire entro la fine del 2025”

Cerveteri sta acquisendo il parco di Borgo San Martino dall’Arsial –

Luigino Bucchi, consigliere di Fratelli d’Italia, ha reso noto che è stata recentemente definita tra comune di Cerveteri ed Arsial l’acquisizione del parco giochi di Borgo San Martino.

L’Arsial è l’ente proprietario della vasta area su cui circa 25 anni fa venne fondato il parco da volontari e che da circa un anno è chiuso ed è soggetto a reclami per lo stato di abbandono.

Si è in attesa della stipula dell’atto notarile per la quale l’amministrazione sta disponendo gli atti necessari.

La vasta area già delineata e definita sarà ceduta da Arsial, ex Ente Maremma, al comune di Cerveteri a titolo gratuito.

“Ci auguriamo che l’atto per il perfezionamento del passaggio di proprietà dell’intera area che sarà acquisita a patrimonio comunale possa avvenire entro la fine del 2025, affinché l’unico parco giochi disponibile nella frazione possa essere rimesso in sicurezza e tornare al più presto ad essere animato dai numerosi bambini che lo frequentavano” ha dichiarato il consigliere Luigino Bucchi (FDI) promotore e relatore di una mozione al riguardo con la quale si impegnava e sollecitava con esito positivo l’amministrazione comunale ad effettuare l’operazione.