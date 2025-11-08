A12, chiuso per una notte il tratto tra la A91 e Maccarese verso Civitavecchia

sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con A91 Roma-Fiumicino e Maccarese verso Civitavecchia. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Arrone Est”.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti all’interno dell’area di servizio dalle 18:00 di lunedì 10 fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dall’ Autostrada A91 Roma-Fiumicino, prendere il G.R.A., immettersi sulla SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Torrimpietra.