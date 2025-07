Strada interrotta per verifiche e messa in sicurezza: si dovranno usare percorsi alternativi

Ladispoli, prossimo abbattimento per i pini di via dei Monteroni

A Ladispoli è previsto un nuovo abbattimento di pini. Questa volta nel mirino ci sono quelli di via dei Monteroni fino a via delle Quote, poco prima del cavalcavia dell’autostrada A12.

Il motivo è sempre lo stesso: il rischio di crollo dovuto allo stato delle piante che verserebbero, secondo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, in uno stato critico: questo ha portato al transennamento del tratto.

La chiusura del tratto, si legge nell’ordinanza comunale, resterà in vigore fino al completamento delle verifiche sulle alberature e della messa in sicurezza della strada.

La situazione creerà sicuramente dei disagi ai residenti, costretti a deviazioni e percorsi alternativi per raggiungere le proprie abitazioni.

A questo si aggiungono le inevitabili polemiche per decisioni così impattanti sul paesaggio e sulla natura: basti ricordare le reazioni all’abbattimento dei pini di Palo o di altre realtà del litorale, da Piazza Trieste a Santa Marinella, alla vicina Cerenova. Polemiche che ruotano tutte attorno alla gestione del verde pubblico o alle soluzioni adottate in casi simili per salvare tratti importanti delle strade cittadine, tra sicurezza degli utenti della strada e importanza paesaggistica.