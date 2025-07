Cinque artisti internazionali per una serata straordinaria: un’esperienza unica tra le più profonde sonorità blues

Cerveteri, The Kings of Blues al Parco della Legnara –

Cinque leggendari musicisti blues, cinque artisti di stampo internazionale, che condivideranno la loro passione musicale, ricca di emozioni e di note in una serata straordinaria: a Cerveteri, al Parco della Legnara, martedì 22 luglio alle ore 21:30 arriva “The Kings of Blues”, un super gruppo composto da Tony Coleman, Russell Jackson, Waldo Weathers, Vasti Jackson Kenny “Blues Boss” Wayne, quest’ultimo tra l’altro vincitore del Grammy come “Miglior Pianista Blues” nel 2024. L’ingresso al concerto è libro e gratuito.

“Una vera e propria super band con cinque artisti che rappresentano delle leggende nel mondo della musica e del blues – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – un gruppo che si trova in Europa per appena un mese e che siamo onorati di poter annoverare all’interno dell’offerta artistica estiva della nostra città. Un evento speciale che certamente richiamerà un vasto pubblico di appassionati del genere blues e che saprà offrirci sonorità e melodie straordinarie”.

“Dopo la serata del grande blues l’Estate Caerite prosegue anche nei giorni a seguire – aggiunge l’Assessore Francesca Cennerilli – venerdì 25 luglio sarà il momento di un omaggio ad un’icona della musica mondiale: al Parco della Legnara, un ricordo alla carriera e alla vita di Amy Winehouse con lo spettacolo “L’Amore è un gioco a perdere”, sabato 26 a salire sul palco sarà la prestigiosa e rinomata Orchestra Sinfonica delle Cento Città, con un concerto-omaggio per i 150anni dalla nascita di Maurice Ravel e il giorno seguente invece, domenica 27 luglio sarà il turno del Gruppo Bandistico Cerite diretto dal Maestro Augusto Travagliati, che eseguirà marce brillanti e brani pop rivisitati. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito”.