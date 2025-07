Questa volta è stato scelto il giovanissimo Giulio Valente, classe 2018

Scuola calcio: un altro ragazzo dal Cerveteri alla Lazio –

Un’altra giovane promessa del calcio, cresciuto nella ASD Cerveteri Calcio, Giulio Valente, classe 2018, è stato selezionato dalla SS Lazio per far parte della loro scuola calcio.

“Questa è una grande opportunità per lui di crescere e migliorare nel meraviglioso mondo del calcio. Congratulazioni e in bocca al lupo per questa nuova avventura Giulio”, scrivono i verde azzurri sulla loro pagina social.