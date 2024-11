Ladispoli: presentazione dell’ultima opera di Romana Petri “Tutto su di noi” alla biblioteca comunale

La Biblioteca di Ladispoli è lieta di invitarvi alla presentazione dell’ultima opera di Romana Petri “Tutto su di noi”, che si terrà giovedì 21 novembre alle ore 17:00.

L’autrice, acclamata dal pubblico e considerata dalla critica come una delle migliori scrittrici italiane contemporanee, finalista al Premio Strega 2023 con Rubare la notte, in questo libro ci narra la storia della crescita di una giovane donna nello spazio asfissiante di una famiglia disfunzionale, malata, tremenda, cattiva.

Marzia, “dall’andatura marziale”, racconta se stessa in prima persona senza filtri, con violenza e spudoratezza, mentre cresce e combatte senza che nulla le sia risparmiato. Nonostante la realtà con cui si trova a confronto ogni giorno, Marzia riesce ancora a credere che esista la perfezione perché l’ha vista: in un cane che non ha potuto difendere e in un ragazzo incontrato su un sentiero di montagna.

Al di là della scuola di rabbia in cui si è formata Marzia potrà arrivare ad una via d’uscita, ma sarà necessario un sacrificio, una svolta ed una chiusura di conti.

L’incontro fa parte della rassegna “Libere: Lo sguardo delle scrittrici sul mondo”, progetto del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino, realizzato dalla libreria Tuba Bazar per dare visibilità alle donne e alle loro scritture attraverso la conoscenza di alcune delle protagoniste della letteratura italiana contemporanea.

L’evento è a partecipazione libera e gratuita; Viola Lo Moro dialogherà con l’autrice che si intratterrà per rispondere alle domande del pubblico e per il firmacopie.