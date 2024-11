Cerveteri: giornata di grandi risultati per i ragazzi dell’ Etrusca Atletica

Fantini Alessio domina sulle strade di Castel Gandolfo

Giornata di grandi risultati per i ragazzi dell’ Etrusca Atletica iniziando con la bellissima vittoria di Alessio Fantini nei 2000 cadetti terzo un ottimo Raniero Lombardi la squadra brilla con l’ottavo e nono posto di Irroneo Alessandro e Torrisi Massimo.

Nella categoria ragazzi domina il duo Etrusco con la bellissima vittoria di Alfredo Marino già campione regionale nei 1000 in pista e secondo posto di uno straordinario Paul Albano.

Ottima prova nelle cadette di Tafi Sara e Sveva Giovannetti mentre nella categoria ragazze Matilde Silvestri è ottima 6 a seguire Dalia Desiderio.

Ottima prova per tutti i nostri piccoli atleti del settore giovanile Nicholas Bruti, Ambra Bruti, Torrisi Elia, Mirana Gioia Pagano, Saba Leonardo. Nel miglio ottimo terzo posto per Andrea Scalella 4 per Marco Restuccia e buona prova per Veronica Lombardi e Gabriele Di Napoli.