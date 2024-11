Cerveteri, Tre iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione

Tre giorni dedicati alla salute e alla prevenzione a Cerveteri. In programma un tris di iniziative: domani, venerdì 15 novembre, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 in Largo Don Quirino Tordi a Cerveteri, l’ambulatorio mobile dell’Azienda Sanitaria Locale sarà a disposizione per effettuare vaccinazioni gratuite contro l’influenza, pneumococco, papilloma virus e Covid-19.

Sabato 16 novembre invece, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, a partire dalle ore 09:30 l’Aula Consiliare del Granarone ospiterà un tavolo tecnico con medici di medicina generale ed esperti della Asl Roma 4 sui corretti stili di vita da adottare su come prevenire il Diabete. Seguirà una salutare passeggiata alla Necropoli Etrusca della Banditaccia.

Domenica 17 novembre infine, presso lo Studio Medico di Via Mario Pelagalli a Cerveteri, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, il Medico Dermatologo Fabio Stefano Maramao e la Dottoressa Carola Cimarelli, Medico di Famiglia, offriranno uno screening dermatologico gratuito.

Tre iniziative a cui l’Assessore alla Sanità e Salute del Comune di Cerveteri Francesca Appetiti invita la cittadinanza a partecipare: “Questo fine settimana Cerveteri, con le iniziative promosse dalla Asl e dai medici del territorio, offrirà tante opportunità per pensare alla propria salute. Iniziative gratuite utili a prevenire e a conoscere meglio il proprio corpo. Tutte e tre le iniziative si svolgono in luoghi facilmente accessibili da tutti, pertanto tutti sono invitati ad aderire”.