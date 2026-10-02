Ladispoli, presentato il nuovo servizio rifiuti: tra novità, decoro e contenimento dei costi

Si è tenuto ieri, nell’Aula Consiliare del Comune di Ladispoli, l’incontro pubblico per l’illustrazione del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Alla presenza del sindaco Alessandro Grando, dell’assessore Marco Pierini e dei tecnici comunali, sono state presentate le principali novità che interesseranno la città: dai nuovi calendari di raccolta fino alle misure straordinarie destinate a rafforzare il decoro e la pulizia urbana.

Tra le priorità individuate dall’Amministrazione figurano interventi mirati sul centro cittadino, sul lungomare, sulle spiagge e la manutenzione ordinaria dei marciapiedi.

Durante la presentazione si è affrontato anche il tema dell’aumento dei costi per lo smaltimento del secco indifferenziato, conseguenza delle disposizioni della Regione Lazio. Su questo fronte, la giunta ha spiegato di aver adottato misure per mitigare l’impatto sulle tasche dei cittadini per l’anno in corso, spalmando quota parte dei rincari sul 2027.

L’evento si è concluso con un confronto diretto: il sindaco Grando ha risposto alle domande poste dai residenti presenti in aula. Dall’incontro è emerso un messaggio chiaro: l’efficienza del servizio e la tutela dell’ambiente richiedono il contributo di tutti, attraverso il rispetto delle regole da parte dei cittadini e delle attività commerciali.